Son dakika haber! BAHÇESİNİ SULARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ
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Son dakika haber! BAHÇESİNİ SULARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, çiftçi Hüseyin Salhan (25) bahçesini sulamak için elektrikli motorla kuyudan su çektiği esnada akımı kapılarak hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, çiftçi Hüseyin Salhan (25) bahçesini sulamak için elektrikli motorla kuyudan su çektiği esnada akımı kapılarak hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Aktoprak köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Hüseyin Salhan, iddialara göre bahçesinde sulama yapmak için kuyudan elektrikli motorla su çekti ve bahçesini sulamaya başladı. Elektrikli olan sulama sistemi nedeniyle Salhan o esnada akıma kapıldı. Yakınlarının durumu fark etmesinin ardından Salhan, çağırılan ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Salhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Salhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haber! BAHÇESİNİ SULARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ
Son dakika haber! BAHÇESİNİ SULARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ
Son dakika haber! BAHÇESİNİ SULARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ
Son dakika haber! BAHÇESİNİ SULARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ
Son dakika haber! BAHÇESİNİ SULARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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