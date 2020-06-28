Bahçesine, "Özenip de yemeden geçen günahını kendi çeksin" yazısı astı
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Bahçesine, "Özenip de yemeden geçen günahını kendi çeksin" yazısı astı

Bahçesine, "Özenip de yemeden geçen günahını kendi çeksin" yazısı astı Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çamlıca köyünde bir vatandaş bahçesine, 'Kirazları özenip de yemeden geçen günahını kendi çeksin.

28.06.2020 19:01 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:06

Bahçesine, "Özenip de yemeden geçen günahını kendi çeksin" yazısı astı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çamlıca köyünde bir vatandaş bahçesine, 'Kirazları özenip de yemeden geçen günahını kendi çeksin. Helaldir. Afiyet olsun' diye tabelalar astı.

Doğan Köse, bahçesinden yola sarkan kiraz ağaçlarından isteyen herkesin yemesi için evinin duvarlarına 'Kirazları özenip de yemeden geçen günahını kendi çeksin. Helaldir. Afiyet olsun' yazdı. Köse ailesi bahçesinden yola sarkan kiraz ağaçlarındaki meyveleri isteyen herkesin yiyebilmesi için örnek bir davranış sergiledi.

Duvarların üzerine 'Kirazları özenip de yemeden geçen günahını kendi çeksin. Helaldir. Afiyet olsun' yazısını yazan Köse, "Bazı vatandaşların çekinerek kiraz kopardığını görünce aklıma böyle bir fikir geldi. Bizler Osmanlı torunları olarak misafirperver gönlü açık insanlarız. Bu şekilde yaparak isteyen herkesin gönül rahatlığı ile canı çektiğinde kirazları, vişneleri, cevizleri, bademleri, salatalıkları çekinmeden yiyebilir. Buradaki sebze ve meyvelerim ilaçsızdır. Korkmadan çekinmeden yiyebilir. 10 yıldır yani emekli olduğumdan beri hep aynı yazıları yazarım. Vatandaşlarımız yemezse kuşlar yiyecek. İlaca karşıyım canlılara zarar vermeyi seviyorum. Dost düşman hiç önemli değil yoldan geçen yerli yabancı kapım herkese açık. Zaten hepsini yol kenarına diktim. Özenipte yemeyen olursa günahını kendi çeksin" diye konuştu.

Bahçenin anne ve babasından kaldığını belirten eşi Saniye Köse, "Bu bahçe 2000 dönüm arazi. Burası bana babamdan kaldı. Eşim Doğan, burayı öyle güzelleştirdi ki. Herkes gelir buradan meyvelerimizden yer. Herkes gelip yiyebilir. Helal olsun. Rahmetli Annemin ve babamın adağı olsun" dedi.

Komşusu Şeref Doğan, "Doğan abimin komşusuyum. Bahçesindeki kirazları hiç çekinmeden herkese yedirir. Bu kadar iyi bir komşu her yerde bulunmaz. Cevizi, vişnesi, elması, armudu, dut hepsinden bahçesinde var. Ama bu sene bazı kirazları dolu yağışı nedeniyle zarar verdi. Ama sağ olsun kiraz tadımızı bu bahçeden sağladık" ifadelerini kullandı.

Bahçesine, 'Özenip de yemeden geçen günahını kendi çeksin' yazısı astı

Kaynak: İHA

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