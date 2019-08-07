Bahçesine doğal ilaç buldu

07.08.2019 09:41

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde çiftçilikle geçinen Ayten Genç, bağ ve bahçelerinde yaptığı ilaçlamalarda çözüm bulamayınca kendi ilaçlarını doğal yöntemlerle kendileri üretmeyi başardı.

Bulduğu doğal yöntemle, tüm bağ ve bahçelerinde bitkilerdeki hastalıkları önlemeyi başardı.

5 kiloluk su bidonlarına koyduğu bir avuç sarımsak, bir avuç kırmızı pul biber ve ısırgan otunu, güneş altında üç hafta beklettikten sonra 2 litre sirke ekleyerek elde edilen karışımı bağlarında 3 yıldır kullanan Genç, ürünlerin hasadında yüzde yüz başarı elde ettiğini fark etti.

Ayrıca her yıl aynı uygulamayı tekrarlayan Genç, organik üretim yapmanın mutluluğunu yaşarken, bu ürünlerin diğer ürünlerle aynı kalitede değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Tüm sebze ve meyvelerde aynı uygulamayı yıllardır kullanan Genç, hastalıklı yaprakların, iki haftada iyileştiğini ve tırtırlı ağaçların bir hafta içinde tertemiz olduğunu fark edince, aynı uygulamayı her yıl yapmaya başladı.

Genç, bağlarına ve bahçelerine çok hızlı çözüme ulaştığını dile getirerek, "Maliyeti diğer ürünlere göre fazla olsa da, sağlıklı ürün yetiştirmenin ve o ürünü tüketmenin verdiği güvenle, bulunduğum çevrede ses getiriyor. Organik ürün yetiştirmek isteyen çiftçilere örnek oluyor" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA