Bahçesinde bitkin bulduğu balabana sahip çıktı

ERZURUM'un Olur ilçesinde Osman Özdemir, bahçesinde bitkin bulduğu, nesli tükenmekte olan balabanı veterinere götürdü.

ERZURUM'un Olur ilçesinde Osman Özdemir, bahçesinde bitkin bulduğu, nesli tükenmekte olan balabanı veterinere götürdü. Yarası olmadığı anlaşılan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edilecek.

Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'nde tarımla uğraşan Osman Özdemir, sabah evinin bahçesindeki bitkin kuşu fark etti. Özdemir, bir süre sonra kuşu veteriner Selim Çelik'e götürdü. Kuşu muayene eden Çelik, nesli tükenmekte olan balaban olduğunu Özdemir'e söyledi. Yarası olmadığı anlaşılan balaban, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR