Bahçeşehir Koleji kitap ve kıyafet sorunu!

Kılık ve kıyafetten kitap sorununa pek çok konuda şikayet alan Bahçeşehir Koleji ile ilgili kitap ve kıyafet sorunları gündemde.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ KİTAP VE KIYAFET SORUNU!

Bahçeşehir Koleji ile şikayetler mevcut. Bu şikayetlerden birisi ise kılık ve kıyafet - eksik kitap sorunu. Kullanıcı okul açılmadan yaklaşık 15 gün öncesinden sipariş vermiş ancak, okullar açıldıktan sonra siparişin geldiğini ve gönderilen kıyafetlerin ölçülerinin birbirini tutmadığını söylemekte. Aşağıda kullanıcının şikayetini görebilirsiniz; Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

"Bahçeşehir Koleji'ne kızımı kayıt ettirdikten sonra kendi sitelerinden kitap ve kıyafet siparişi verdik. Okul açılmadan yaklaşık 15 önce sipariş vermemize rağmen 1 ay boyunca ürünleri gönderemediler. Okul açıldıktan sonra gönderdikleri kitap setinde kitaplar eksik, kıyafetler ise sipariş edilen ölçüleri tutmuyor. Aynı ölçüde alınan iki pijamanın birisi kısa diğeri bol ya da aynı ölçüde alınan iki t-shirtün birisi dar diğeri bol.

Bununla ilgili kaç kez iletişime geçsek de iletişim sorumlularına hiçbir şekilde ulaşamıyorsunuz her defasında daha telefonu açar açmaz sizin sesinizi alamıyorum deyip yüzünüze kapatıyorlar. Defalarca yaşadığımız olayı şikayet edecek bir merci de yok sizi dikkate alan bir kurumsal birim de yok. Çocuk okula eksik materyallerle gidiyor aldığımız kıyafetler olmuyor ve en kötü durumu bununla ilgili sizinle kimse ilgilenmiyor. Lütfen bu kurumdan birileri artık bu iletişim kanalları ile yaşanan sorunlara çözüm bulsun. Tüm hazırlıklarımızı yaptık hukuki yollara başvuracağız." Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Haberler.com - Gündem