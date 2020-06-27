BAHÇELİEVLER'DE PATLAMA OLAN İŞYERİNİN YANINDAKİ BİNALAR DA HASAR GÖRDÜ
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BAHÇELİEVLER'DE PATLAMA OLAN İŞYERİNİN YANINDAKİ BİNALAR DA HASAR GÖRDÜ

BAHÇELİEVLER'de 1 kişinin ölümü 10 kişinin de yaralanmasına neden olan patlama nedeniyle, yan binalarda da hasar oluştu.

27.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:03

BAHÇELİEVLER'de 1 kişinin ölümü 10 kişinin de yaralanmasına neden olan patlama nedeniyle, yan binalarda da hasar oluştu. Bir dairenin oturma odasının duvarı yıkıldı.

Bahçelievler, Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 7 katlı binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde sabah saatlerinde patlama oldu. Patlamada 1 kişi ölürken, 10 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle binadakiler ve çevredekiler korku yaşadı. Patlama nedeni ile yan binaların camları kırıldı, dairelerin içinde büyük hasarlar meydana geldi. Bir dairenin ise oturma odasının duvarı yıkıldı.

BAHÇELİEVLER'DE PATLAMA OLAN İŞYERİNİN YANINDAKİ BİNALAR DA HASAR GÖRDÜ

Kaynak: DHA

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