Bahçelievler'de merdiven çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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Bahçelievler'de merdiven çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Bahçelievler'de merdiven çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de yağış nedeniyle bodrum katı su dolan binada tahliye sırasında merdiven çökmesi sonucu, biri itfaiyeci 2 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de yağış nedeniyle bodrum katı su dolan binada tahliye sırasında merdiven çökmesi sonucu, biri itfaiyeci 2 kişi yaralandı.

Etkili olan yağış nedeniyle Zafer Mahallesi Okumuş Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın bodrum katını su bastı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Su tahliyesi sırasında bodrum kattaki merdivenin çökmesi sonucu, bir itfaiyeci ile bina sakini yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çökmenin ardından bina tahliye edildi.

Bahçelievler'de merdiven çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Bahçelievler'de merdiven çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Bahçelievler'de merdiven çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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