BAHÇELİEVLER'DE CİNAYET

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de akşam saatlerinde tadilat yapılan evde daire sahibi ile usta olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaşanan sözlü tartışma yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Yaşanan olay sonrası daire sahibi Özcan vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, Alexandra B. ise yaralı halde olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri bir süre sonra şüpheli Alexandra B.'yi yaralı halde yakalayarak hastaneye kaldırdı.





Olay Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Leylak Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın birinci katında dairesi bulunan Yılmaz Özcan (80) evinde yapılacak tadilat işleri için yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Alexandra B. ile anlaştı. İddiaya göre, daire sahibi Yılmaz Özcan ile Alexandra B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.





DAİRE SAHİBİ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışma bir süre sonra yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. İddiaya göre kavga sırasında Alexandra B. ile daire sahibi Yılmaz Özcan birbirlerine bıçakla saldırdı. Yaşanan olay sonrası daire sahibi Özcan vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, Alexandra B. ise yaralı halde olay yerinden kaçtı. Eve gelen Özcan'ın kızı içeri girince babasını kanlar içinde görünce şoka girdi. Hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine haber veren Özcan'ın kızı komşulardan da yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.





POLİS KISA SÜREDE ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olay sonrası polis ekipleri dairede ve bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği dairede titizlikle olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki vatandaşlarında bilgisine başvuran polis ekipleri olay sonrası kaçan Alexandra B.'yi yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Bir süre sonra polis ekipleri şüpheliyi yaralı halde yakaladı. Polis ekipleri yakaladıkları şüpheliyi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri Alexandra B.'nin sorgusunun tedavisi bittikten sonra yapılacağı öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Yılmaz Özcan'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın cenazesi çıkarken yakınlarının ağladığı görüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA