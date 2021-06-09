BAHÇELİEVLER'DE ASAYİŞ DENETİMİ 48 KİŞİ YAKALANDI

BAHÇELİEVLER'de yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 46 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

BAHÇELİEVLER'de yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 46 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. 20 bin 830 kişinin GBT sorgusunu yapan ekipler, bin 210 aracı da denetledi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Büro Amirliği ekipleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri dün Bahçelievler'de asayiş ve koronavirüs denetimi yaptı. 8 ayrı noktada yapılan denetimlerde 20 bin 830 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Bin 210 araç denetleyen ekipler, farklı suçlardan aranan ve firari olan 46 kişiyi de yakalandı. Ayrıca sahte kimlik kullandığı tespit edilen ve 25 ayrı suçtan 54 yıl hapis cezası bulunan şüpheli ile yine sahte kimlik kullandığı tespit edilen ve 22 ayrı suçtan 24 yıl hapis cezası bulunan şüpheli de denetimlerde yakalandı. Denetimlerde, bir adet ruhsatsız tabanca bulunduran araç sürücüsüne, çakar - siren tertibatı bulunan bir araca ve sürücü belgesiz araç kullanan 4 kişiye de cezai işlem uygulandı. Bahçelievler'de 21 metruk binayı ve 65 çocuk parkını denetleyen ekipler, uyuşturucu madde bulunduran 5 kişiyi de gözaltına aldı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı