BAHÇELİEVLER'DE 196 GÖÇMEN YAKALANDI
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BAHÇELİEVLER'DE 196 GÖÇMEN YAKALANDI

BAHÇELİEVLER'DE 196 GÖÇMEN YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAHÇELİEVLER'de yapılan denetimlerde 196 göçmen yakalandı.

BAHÇELİEVLER'de yapılan denetimlerde 196 göçmen yakalandı. 

Bahçelievler'de dün saat 02.00'da göçmenlere yönelik 693 emniyet personeli ve 560 belediye personeli ile birlikte 40 ayrı adreste denetim yapıldı. "Çekçekçi" olarak tabir edilen kişilere yönelik uygulama kapsamında 136 Afganistan uyruklu, 24 Suriye uyruklu, 25 Pakistan Uyruklu ve 45 Türk vatandaşı olmak üzere farklı milletlerden toplamda 241 kişi muhafaza altına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 54 adet fişek, 2 adet muşta, 4 adet şarjör, 1 adet gaz el bombası, 3 adet gaz fişeği ele geçirildi. Çekçekçilikte kullanılan 2 adet motosiklet de trafikten men edildi. Yakalanan kişilerle ilgili adli ve idari işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Görüntü dökümü:

--------------------Göçmenlerden görüntü

Genel ve detaylar


BAHÇELİEVLER'DE 196 GÖÇMEN YAKALANDI
BAHÇELİEVLER'DE 196 GÖÇMEN YAKALANDI
BAHÇELİEVLER'DE 196 GÖÇMEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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