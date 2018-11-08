Sokak Ortasında 15 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Zanlı Tutuklandı
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 15 yaşındaki lise öğrencisi arkadaşını pompalı tüfekle öldüren erkek çocuğu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Bahçelievler'de aralarında husumet bulunan 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz'ü pompalı tüfek ile öldüren şüpheli M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
15 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİSİNİ POMPALI TÜFEKLE VURDU
Bahçelievler'de dün saat 14.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürüyen 15 yaşındaki Mertcan Karagöz'ü pompalı tüfekle vurarak öldüren M.K. polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.K. Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli M.K. mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Hükümet artık bu konuların üzerine ciddiyetle gitmeli ve güvenlik kuvvetleri haricinde kim varsa yanında evinde nerde bulunduruyorsa ateşli ve kesici silahları toplattırmalı başka çaresi yoktur maalesef mesela o sıpa pompalı silahı nasıl elde etmiş burası Amerika değil böyle şeylerin olması ancak Amerika gibi silahın serbestçe satılması ile oluşabilir ama bizde kesinlikle olmamalı zaten bizim millete silahı ver kendini rambo zanneder çok yanlış bir politika maalesef bilmem anlatabildimmi acaba.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hepsi eğitim eksikliği bilişsel duyuşsal ve devinişsel olarak yeterli düzeyde yetiştirilmeyen çocuklar bunlar devamı daha vahim geliyor. Bu gördüklerimize şükredeceğiz. Yarım insan yetiştiriyoruz. Eğer ki tam insan olsa duyuşsal eğitimi almış olsa biraz merhameti olur. Yok işte böyle canavarlar, vatan hainleri,hak hukuk bilmeyen,kendinden başkasını düşünmeyen yaratıklar çıkıyor ortaya.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ne sulh ceza mahkemesi agır cezada yargılanmalı nasıl vuruyor vuruyor baksanıza heç tereddüt etmeden profesyonel bir sekilde öldürüyorCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Bu af çıkacaktır, cezaevindekiler artık üzülmesinlerCevap Yaz 11 Yayından KaldırMÜRTEZA: Çok beklersiniz Reis asla buna izin vermezTüm 44 yorumu okumak için tıklayın7 4 Yayından Kaldır