Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" sözlerine CHP'den çok sert tepki: Önce İstanbul'da kaybettiğin mitilini bul - Haberler
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Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" sözlerine CHP'den çok sert tepki: Önce İstanbul'da kaybettiğin mitilini bul

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İBB'ye yönelik gündem yaratan sözlerine yanıt verdi. Özel teftişle ilgili konuşan Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" açıklamasına Torun, "Nerede kaldı dediğimiz Bahçeli, iktidarın ağzındaki baklayı çıkarmış! Bahçeli kayyum hayali kurmadan önce İstanbul'da kaybettiği mitilini bulsun!" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanlığı, İBB'de terörle ilişkili insanların işe başladığı iddiaları üzerine özel teftiş başlatmıştı. Bakanlık ve İBB taraflarından gelen açıklamaların ardından bugün de MHP lideri Devlet Bahçeli konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SUÇLU BULUNURSA İBB BAŞKANI GÖREVDEN ALINMALIDIR"

Bahçeli, "Şakası yok. Bu belediyede çok sayıda işe alınanlardan 557 kişinin terör örgütleriyle irtibat ve iltisakları belirlenmiştir. İçişleri Bakanımız kararlı konuşmaktadır. Dağdaki terörün kökünü kazıma iradesinde olanların kamu kurumlarına ve belediyelere sızan terörle bağlantısı olanlara seyirci kalması düşünülemez. Şayet iddialar doğru ise Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'a ihanet etmiştir. Bu ihanet ise cezasız kalamaz. Toplanıp marşlar söyleyerek durumu kurtaramazlar. İBB başkanı suçluysa elbette görevinden alınmalı, Büyükşehir belediye meclisi de yeni başkanı seçmelidir" dedi.

"SEN ÖNCE İSTANBUL'DA KAYBETTİĞİN MİTİLİNİ BUL"

Bu sözlerinden ardından Chp'den ilk tepki geldi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Nerede kaldı" dediğimiz Bahçeli, iktidarın ağzındaki baklayı çıkarmış! Bahçeli kayyum hayali kurmadan önce İstanbul'da kaybettiği mitilini bulsun! Millete ihanet etmeyi iyi bilirsiniz: Elinizden geleni ardınıza koymayın! Bizim arkamızda milletimiz var, milletin iradesi var!"

Bahçeli'nin 'İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı' sözlerine CHP'den çok sert tepki: Önce İstanbul'da kaybettiğin mitilini bul

Gözde Nur Bayar
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Yorumlar (2)
Demir Acer :ben dna si duzgun bir milliyetciyim ve Turkum, benden ne iyi partiye nede mhp ye oy gider cunku ikiside tirt, yani anliycaginiz oy pusulasini kisin sobada yakacagim, hem aksenerden bem bahceliden biktik iki parti birlesip adam akilli bizi temsil etsinler Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
Kuman:Eğer teftiş sonrası;ihmal kasıt görevi suistimal varise:Ne yapacaklar? browoo iyi yapmışsın İmamoğlu mu diyeceğiz Cevap Yaz 5 10 Yayından Kaldır
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