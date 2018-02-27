Bahçeli, MYK'de "50. Yılı Kutlamak İstiyorum" Diyerek Açıkladı: Genel Başkanlığa Adayım

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Adayım, 50. yılı kutlamak istiyorum" dedikten sonra 18 Mart Kongresi'nde genel başkanlığa aday olacağını açıkladı. Ayrıca, MYK üyelerine tunçtan yaptırdığı genel merkez maketini hediye ederken, internette şelale videosu ile fenomen olan vatandaşın 'Görüyorsunuz, anlatmama gerek yok' sözlerine atıfta bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli kongre öncesinde son kez topladığı MYK üyelerine, 'karargaha' sahip çıktıkları gerekçesiyle tunçtan yaptırdığı bir genel merkez maketini hediye etti.

FENOMENE ATIFTA BULUNDU: GÖRÜYORSUNUZ, ANLATMAMA GEREK YOK

Bahçeli, maketi hediye ederken, Elazığ'ın tanıtımı için video çeken ve "Görüyorsunuz, anlatmama gerek yok" sözleriyle fenomen olan İsa Sezeroğlu'na atıfta bulundu.

GENEL BAŞKANLIĞA ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Basına kapalı olarak yapılan ve açıklama yapılmayan toplantıda Bahçeli, MYK üyelerine ilk kez burada ilan ettiğini belirterek genel başkanlığa aday olacağını söyledi.

CHP'Yİ SORUMLU TUTTU

Bu arada MHP resmi başvurusuyla birlikte dün gazete ilanları aracılığıyla 18 Mart Kongresi'ni ilan etti. Edinilen bilgiye göre Bahçeli, cumhur ittifakıyla birlikte AK Parti ve MHP'ye yönelen 'siyasette cepheleşme' eleştirilerini anımsatırken, yaptıkları işin cepheleşme olmadığını, milli beka için bir araya geldiklerini anlattı ve "Önce onlar başlattı" diyerek siyasette cepheleşmeden CHP'yi sorumlu tuttu.

CUMHUR İTTİFAKININ GEREKÇELERİNİ YİNELEDİ

Bahçeli cumhur ittifakının gerekçelerini de yinelerken, 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin bir travma atlattığını, bu süreçten ancak bir güç birliğiyle çıkılabileceğini gördükleri için milli mutabakattan yana tavır aldıklarını vurguladı. "Güç birliği ihtiyaçtı" diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni bu nedenle desteklediklerini ve 2019 sonrasında da sistemin tüm temelleriyle oturtulması için bu güç birliğine ihtiyaç olduğunu anlattı.

Kaynak: Habertürk