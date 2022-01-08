Bahçeli: "Zamları, enflasyondaki artışları sokak tepkisiyle birleştirip Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşlüyorsunuz?"
AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel
16. dönem sertifika töreni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla genel merkezde düzenlenen 16. dönem sertifika törenine katıldı.
16. dönem sertifika töreni
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla genel merkezde düzenlenen 16. dönem sertifika törenine katıldı. (5)