Bahçeli: "Zamları, enflasyondaki artışları sokak tepkisiyle birleştirip Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşlüyorsunuz?" - Haberler
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Bahçeli: "Zamları, enflasyondaki artışları sokak tepkisiyle birleştirip Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşlüyorsunuz?"

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

16. dönem sertifika töreni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla genel merkezde düzenlenen 16. dönem sertifika törenine katıldı.

16. dönem sertifika töreni

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla genel merkezde düzenlenen 16. dönem sertifika törenine katıldı. (5)

Bahçeli: Zamları, enflasyondaki artışları sokak tepkisiyle birleştirip Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşlüyorsunuz?

Bahçeli: Zamları, enflasyondaki artışları sokak tepkisiyle birleştirip Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşlüyorsunuz?

Bahçeli: Zamları, enflasyondaki artışları sokak tepkisiyle birleştirip Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşlüyorsunuz?

AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri

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