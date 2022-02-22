Bahçeli'den Tarkan'ın "Geçcek" şarkısıyla ilgili ters köşe: Bekadan bahsedeceğimi sandılar

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkardığı "Geççek" isimli şarkısı, politik mesaj verdiği iddiasıyla eleştiri yağmuruna tutuldu. Ancak Tarkan, şarkıyla ilgili yaptığı açıklamada pandemiyi kast ettiğini belirtti.

SÖZLERİ MERAK EDİLİYORDU

Tarkan'ın "Geçcek" şarkısıyla ilgili ne diyeceği merak edilen isimlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. Hatta Bahçeli'nin şarkıcı devletin bekasıyla bağdaştıracağı iddia edilmişti. Ancak öyle olmadı. Bahçeli, Tarkan'ın şarkısını normal karşıladı.

"ELBETTE GEÇECEK, SORUNLAR BİTECEK"

Bahçeli, "Tarkan bir şarkı sözü yazmıştır. Tarkan geçecek diyor, bunu da Anadolu'ya yakın bir şiveyle söylüyor. Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir. Mesele bakmak değil görmektir. Yuvarlak masa çevresinde kurulan tuzaktır, kumpastır. Türkiye'nin sırtına bindirilmek istenen ağır külfettir" dedi.

"TARKAN KORONAYI KAST ETTİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Tarkan'ın söz konusu şarkıyla koronavirüsü kast ettiğini belirten Bahçeli, "Tarkan şarkı sözleriyle Covid-19'u kastettiğini söylüyor. Hayır diyorlar sen iktidarı kastettin. Bu saptırmanın kime ne faydası vardır. İktidar şarkıyla kurulmadı. Velev ki iddialar doğru olsun iktidar bir şarkıyla yıkılamaz. Bir şarkı sözünden yeni bir kutuplaşma sağlamanın bir faydası yoktur" ifadelerini kullandı.

"TARKAN'DAN MUHALİF DEVŞİRMEYE ÇALIŞANLAR KIL OLDUM ŞARKISINI DİNLESİNLER"

MHP lideri Bahçeli, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İhanetin sızısı geçmez, şehitlerimizin acısı geçmez, davaya bağlılığımız geçmez. Türk ve Türkiye sevdalılığımız geçmez. Buradaki konuşmamı geçen hafta taklit edenler şimdi dağılabilirler. Karga bülbülü taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırır. Tarkan'dan muhalif devşirmeye çalışanlar önce Kıl oldum abi şarkısını dinlesinler."