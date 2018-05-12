Bahçeli'den Demirtaş İçin Yürütülen Kampanyaya Tepki: Çakıcı İçin de Aynısı Yapılacak mı?

MHP lideri Bahçeli, Twitter üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için yapılan "Serbest bırakılsın" kampanyasına tepki gösterdi. 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olan siyasilere atıfta bulunup, "100 bin imza toplasa Çakıcı için de aynısı yapılacak mı?" diye sordu.

"MİLLİ RUH VE AHLAKA KATEGORİK BİR DARBE OLARAK KAZINDI"

İşte Bahçeli'nin tweet'leri:

PKK'nın siyasi acentesi de cezaevindeki şahsı Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Vatan hainlerinin, Ülkücü katillerinin Cumhurbaşkanı adayı olması bile demokrasi tarihimize, milli ruh ve ahlaka kategorik bir darbe olarak akıllara kazındı. Millet bu gelişmeleri elbette kaydına aldı.

"DEMİRTAŞ'IN SERBEST KALMASI İÇİN YOĞUN BİR KAMPANYA SÖZ KONUSU"

FETÖ ve PKK faaldir! Öyle ki, tescilli ve sabıkalı PKK'lı Demirtaş'ın serbest kalması için yoğun bir kampanya söz konusudur.Yusuf Has Hacib der ki: "Ev almak istersen komşusunu sor, yer almak istersen suyunu sor." Cumhurbaşkanı adayı çıkarmak için kimlere sorulduğu ise ortadadır.

MİLLET İTTİFAKINA SERT SÖZLER: BUNLARDAN İHANET ÇIKACAKTIR

HDP imza toplamaya gerek duymadı, çünkü TBMM'de grubu vardır. Diğerleri ise CHP ve FETÖ'nün çağrı ve çabalarıyla imzalarına kavuştu. Yani 100 bin imzayı toplayan adayım diye sahneye çıktı. Millet ittifakıymış, bunlardan çıksa çıksa ihtilaf ve ihanet çıkacaktır.

"ÇAKICI İÇİN AYNI KAMPANYA YAPILACAK MIYDI?"

Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?