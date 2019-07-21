Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir (2)

'DAVASINDA OLANLA BERABERİZ, AYRILANLARLA İŞİMİZ GÜCÜMÜZ YOK'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman Belediyesi'nden sonra 31 Mart'ta yapılan Mahalli Genel Seçimler'inde partisinden 3'üncü kez başkanlığa seçilen Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı'yı ziyaret edip, tebrik etti.

Belediye önünde düzenlenen toplu açılış törenine katılan Bahçeli, Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı'yı burada da tebrik etti. Alandaki kalabalıktan biri yine 31 Mart'ta yapılan Mahalli Genel Seçimleri'nde Konya'nın Ereğli ilçesinde MHP'nin aday adayı iken, partisinin Cumhur İttifakı olarak seçimlere katılmasının ardından bağımsız olarak belediye başkanlığına seçilen Hüseyin Oprukçu'yu hatırlatıp, 'Oprukçu'yu affet' demesi üzerine Bahçeli, "Oprukçu'nun bizimle alakası kalmamıştır" dedi. Bahçeli, "Davasında olanla beraberiz. Ayrılanlarla işimiz gücümüz yok" diye konuştu.

Bahçeli, topla açılış töreninin ardından Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: DHA