Bahçeli bu seçim anketini görmesin! MHP'nin oy oranı yüzde 5'e kadar geriledi

Avrasya Araştırma şirketi tarafından yapılan son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 5.2 olarak gösterildi. Bu rakam, her fırsatta anket şirketlerini yerden yere vuran MHP lideri Devlet Bahçeli'yi daha da kızdıracak.

Avrasya Araştırma 9-14 Ocak arasında 26 ilde 1260 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette vatandaşlara ilk olarak "Bu pazar seçim olsa hangi parti oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oyu yüzde 27.4 olurken, CHP'nin oy oranı ise yüzde 25.6 olarak belirlendi. İYİ Parti yüzde 10.1 oy oranına sahip olurken anket sonuçlarında MHP'nin yüzde 5.2 alması ise dikkat çekti.

İşte bu soruya cevap verenlerin yüzdelik dağılımı;

AK Parti: Yüzde 27.4

CHP: Yüzde 25.6

İYİ Parti: Yüzde 10.1

MHP: Yüzde 5.2

Gelecek Partisi: Yüzde 1.3

Saadet Partisi: Yüzde 1

Memleket Partisi: Yüzde 0.8

SEÇİM BARAJININ YÜZDE 7 OLMASI GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli ile seçim barajı konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. Yüzde 10 olan barajı yüzde 7'ye çekeceklerini belirten Erdoğan, "Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde. Devlet Bey'le de mutabık kaldık. Hazırlanan taslak metin konusunda önümüzdeki hafta arkadaşlar tekrar bir araya gelecekler. Nihai şeklini verip ondan sonra işi bitireceğiz." diye konuşmuştu.

BAHÇELİ ANKET ŞİRKETLERİNE "ŞARLATAN" DEMİŞTİ

Daha önce anket şirketlerini MHP'nin oyunu düşük gösterdikleri gerekçesiyle yerden yere vuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anket şirketlerine "şarlatan" demişti. Bununla da yetinmeyen MHP lideri, "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlar" ifadeleri ile anket şirketlerine olan tepkisini dile getirmişti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri