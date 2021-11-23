Bahçeli, 50+1 tartışmalarına noktayı koydu: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında son dönemlerde gündemi meşgul eden 50+1 tartışmalarına değinen Bahçeli, "Cumhurbaşkanının iki turlu seçimle doğrudan halk tarafından ve yüzde 50+1 oyla seçilme kuralı anayasa değişikliği ile kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilince de bu değiştirilmemiştir. Bu konuyu tartışmaya açmak yönetim sistemini kötüleyecektir. Milli birlik ve bütünlük için bu güçlü yönü savunmak yerine yüzde 40 oranı dillendirmek iyi niyetli sayılamayacaktır" dedi.

"BU MASUM BİR TALEP DEĞİLDİR"

Muhalefetin sistem değişikliği talebinin masum olmadığını söyleyen Bahçeli, "İP Başkanı yüzde 50+1'in şahsıma sorulasını istemiş. Bu konuyu daha fazla sürdürüp sağa sola çekiştirmesinler. Tek turda yüzde 40'la seçilmeyi öngören ülke örneği dünya üzerinde yoktur. Salt çoğunluk temel kaidedir. Bunu tartışmaya açmak yönetim sistemine şüpheyi körükler. Bu masum bir talep değildir. Türkiye'nin çıkarına olmayacaktır" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE KARŞI NEREDE CEPHE AÇILDIYSA MUHALEFET ORADA"

Muhalefet partilerini Türkiye'nin çıkarlarının karşısında durmakla suçlayan Bahçeli, "Türkiye'ye karşı nerede bir cephe açılmışsa tüm muhalefet partileri içindedir. Bu utanç verici durum ülkemizin en büyük yarasıdır. Kılıçdaroğlu bir yunan gazetesine demeç verip çuvallamıştır. Türk askerine hayır diyen, buna karşılık terör örgütlerine evet diyen sayın Kılıçdaroğlu, Yunanistan gazetesine niye savaşıyoruz derken ne demek istemektedir. PKK ile HDP'nin kanlı madalyonun iki yüzü olduğunu yalnızca siz mi fark edemediniz" ifadelerini kullandı.

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