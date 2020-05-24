MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
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MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan MHP, partiler arası vekil transferini engelleyen ve Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin seçime girmesinin önünü kesen Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişikliğe vurgu yaptı. Reformun aciliyetine değinen MHP, hükümetin tekliflerine tam destek vereceklerini söyledi.

24.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, MHP'nin bazı reformların acilen çıkarılması gerektiğinden yana olduğunu dile getirerek, hükümetin tekliflerine tam destek vereceklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bayram mesajında "İnşallah Allah çok kısa sürede bu salgından milletimizi ve insanlığı kurtarır. Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili umutluyuz." dedi.

BAYRAM MESAJINDA SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDAKİ DEĞİŞİKLİK

Mesajında 'transfer vekil yasağı' önerisiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

"MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında.

MHP, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir."

KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILIRSA 2 PARTİ SEÇİME GİREMEYECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile politikanın gündemine gelen Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik gerçekleşirse, partiler arasındaki vekil transferi engellenecek ve Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin seçime girmesinin önü kesilecek.

Geçtiğimiz seçimde CHP'nin İYİ Parti'ye 15 vekili geçici olarak vermesi siyasette "Kiralık vekil" tartışmalarına yol açmıştı ve İYİ Parti seçime girebilmişti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada gerektiği takdirde Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne de vekil verebileceklerini söylemişti.

MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi

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