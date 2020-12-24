Bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın öldü
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Bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın öldü

24.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:12

Bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın öldü Karaman'da alevler içinde kalan yaşlı kadını tamamen yanmaktan gelini kurtarmış Karaman'da bahçesindeki otları yaktığı sırada yanarak yaralanan yaşlı kadın, tedavi altına alındığı Adana'daki hastanede hayatını kaybetti.

Bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın öldü

Karaman'da alevler içinde kalan yaşlı kadını tamamen yanmaktan gelini kurtarmış

ADANA - Karaman'da bahçesindeki otları yaktığı sırada yanarak yaralanan yaşlı kadın, tedavi altına alındığı Adana'daki hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Cerit Köyü'nde meydana gelen olayda, 83 yaşındaki Elife Şahin evinin bahçesindeki otları yakmak isterken bir anda elbisesi tutuştu. Yaşlı kadının yandığını gören gelini, su dökerek kayınvalidesini tamamen yanmaktan kurtardı. Ambulansla Karaman'daki bir hastaneye götürülen Şahin, buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşlı kadın yapılan müdahaleye rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Elife Şahin'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaşlı kadının oğlu Mustafa Şahin, "Annem bahçeye gidiyor. Otları yakarken elbisesi yanmaya başlıyor. Tutuşunca da kendisini söndüremiyor. Bizim biraderin hanımı da orada ateşin olduğunu görünce koşmuş, annem yanarken o söndürmüş. Bilgimiz bu kadar yani. Adana'ya getirdik. Adana'da da öldü. Buradan Karaman'a götüreceğiz" dedi.

Bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın öldü
Bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın öldü
Bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın öldü
Bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın öldü
Bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın öldü
Bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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