Bahçede otururken yılan sokan genç kız hastanelik oldu
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Bahçede otururken yılan sokan genç kız hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı / Huriye Ferah Vanlı - Haberler | 3. Sayfa

Bahçede otururken yılan sokan genç kız hastanelik oldu Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bahçede oturan 18 yaşındaki genç kız, yılan sokması neticesinde hastanelik oldu.

Bahçede otururken yılan sokan genç kız hastanelik oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bahçede oturan 18 yaşındaki genç kız, yılan sokması neticesinde hastanelik oldu.

Olay, öğlen saatlerinde Kandıra ilçesine bağlı Terziler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte bahçede oturan Gülnihal T.'yibacağında hissettiği acı ile yerinden fırladı. Acı içinde bacağına sarılan Gülnihal T., kendisini yılanın ısırdığını fark edince korku içinde ailesinden yardım istedi. Genç kızın ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Gülnihal T., ambulansla Umuttepe Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bahçede otururken yılan sokan genç kız hastanelik oldu
Bahçede otururken yılan sokan genç kız hastanelik oldu
Bahçede otururken yılan sokan genç kız hastanelik oldu
Bahçede otururken yılan sokan genç kız hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Huriye Ferah Vanlı

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