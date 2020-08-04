Talihsiz kaza! Adam, bir gece vakti bahçede gezen eşini domuz sanarak tüfekle öldürdü Kastamonu'da yaşayan bir adam, gece mısır bahçesine domuz girmemesi için nöbet bekliyordu. Bu sırada karanlıkta bahçede gezen eşini seçemedi ve domuz sanarak tüfekle ateş açıp öldürdü.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan Yakup Zengin, gece vakti mısır bahçesinde domuz beklemek için tuttuğu nöbet sırasında, karşıdan gelen eşini tanıyamadı ve onu domuz zannederek öldürdü. JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI Olay, Cide'ye bağlı Kezağzı köyü Kuzla Mahallesi'nde dün gece 23.30 sıralarında meydana geldi.Gece mısır bahçesine domuz beklemeye giden Yakup Zengin (52), tüfekle nöbet tuttuğu sırada bahçeye inen eşi Fati Zengin'i (49) domuz sanarak ateş açtı. Göğsünden vurularak ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Fati Zengin'in cesedi olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Yakup Zengin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaynak: İHA