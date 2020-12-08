Bahçede bitkin bulduğu peçeli baykuşu, orman ekiplerine teslim etti
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Bahçede bitkin bulduğu peçeli baykuşu, orman ekiplerine teslim etti

08.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:01
Bahçede bitkin bulduğu peçeli baykuşu, orman ekiplerine teslim etti

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde Hüseyin Sevinç, bahçesinde bitkin bulduğu peçeli baykuşu Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim etti.

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde Hüseyin Sevinç, bahçesinde bitkin bulduğu peçeli baykuşu Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim etti. 

Söğütlü ilçesine bağlı Cami Cedid Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Sevinç, dün öğle saatlerinde iş yerine gittiğinde, bahçede yerde yatan peçeli baykuşu gördü. Baykuşu eline alıp, bir müddet seven Sevinç, uçması için bahçedeki masanın üzerine bıraktı. Baykuşun uçamadığını ve bitkin olduğunu fark eden Hüseyin Sevinç, Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü'ne götürdü. Bitkin düşen baykuş, yetkililere teslim edilmesi üzerine bakıma alındı.


Bahçede bitkin bulduğu peçeli baykuşu, orman ekiplerine teslim etti
Bahçede bitkin bulduğu peçeli baykuşu, orman ekiplerine teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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