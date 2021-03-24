Baharın müjdecisi leylekler, İstanbul'a gelmeye başladı - Drone
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Baharın müjdecisi leylekler, İstanbul'a gelmeye başladı - Drone

24.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:02

Kuşların göç güzergahında bulunan İstanbul, yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Kuşların göç güzergahında bulunan İstanbul, yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Sürüler halinde kuzeye göç eden leylekler, Başakşehir'de bulunan Şahintepe Mahallesi'ndeki yeşillik alana konarak, dinlendi. Bir süre bölgede kalan leylekler daha sonra sürü halinde yollarına devam etti.

Leyleklerin oluşturduğu görsel şöleni hayranlıkla izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Mahalle sakini Yunus Haydaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leyleklerin her göç döneminde Şahintepe'de mola verdiklerini belirtti.

Haydaroğlu, çevredekilerin beslenebilmeleri için leyleklere yiyecek verdiklerini, leyleklerin bir kısmının da burada beklediğini ifade etti.

Baharın müjdecisi leylekler, İstanbul'a gelmeye başladı - Drone
Baharın müjdecisi leylekler, İstanbul'a gelmeye başladı - Drone
Baharın müjdecisi leylekler, İstanbul'a gelmeye başladı - Drone
Baharın müjdecisi leylekler, İstanbul'a gelmeye başladı - Drone

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Yıldırım

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