Son Dakika! Yola çıkacaklar dikkat! Peş peşe gelen uyarıların ardından Ankara ve İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
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Son Dakika! Yola çıkacaklar dikkat! Peş peşe gelen uyarıların ardından Ankara ve İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

24.03.2021 07:28 | Son Güncelleme: 24.03.2021 08:42

Son Dakika! Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelerde, İstanbul'da ve Ankara'da kar yağışının etkili olacağı öngörülmüştü. Yağışlar Ankara'da gece saatinde başlarken, İstanbul'da da sabahın ilk saatlerinde etkili oldu. Her iki kentte de trafik yoğunluğu yaşanırken, yetkililer yola çıkacak olan vatandaşları dikkatli olması yönünde uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son değerlendirmelerde İstanbul'da kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağını tahmin etti.

Baharı beklerken kışa teslim olduk! İstanbul'da kar ve dolu yağışı

AKOM DA UYARMIŞTI

Dün AKOM tarafından da kar uyarısı verilirken, beklenen yağış sabah saatlerinde başladı. Aniden bastıran kar yağışı kısa bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı.

Baharı beklerken kışa teslim olduk! İstanbul'da kar ve dolu yağışı

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Baharı beklerken kışa teslim olduk! İstanbul'da kar ve dolu yağışı

YOL KENARLARINDA BEYAZ ÖRTÜ OLUŞTU

Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti. Avrupa Yakası'nda da bazı bölgelerde aralıklarla kar yağışı görülüyor. Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.

Baharı beklerken kışa teslim olduk! İstanbul'da kar ve dolu yağışı

KARLA KARIŞIK YAĞMUR GÜN BOYU ETKİLİ OLACAK

Öte yandan Meteoroloji tarafından yapılan tahmine göre İstanbul'da gün boyu karla karışık yağmur etkili olacak. Zaman zaman dolu yağışı da beklenirken, havanın yarın da aynı olacağı öngörüldü.

Baharı beklerken kışa teslim olduk! İstanbul'da kar ve dolu yağışı

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'E YAKLAŞTI

Kar yağışı ve kazaların etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. İBB yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu an itibarıyla yüzde 67'ye çıktı.

Yola çıkacaklar dikkat! Peş peşe gelen uyarıların ardından Ankara ve İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

ANKARA'DA YOĞUN KAR

Başkent'te iki gündür etkili olan yağışlı hava akşam saatlerine şiddetini arttırdı. Aralıklarla yağan yağmurun ardından kent genelinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kenti beyaz örtüyle kaplayan yoğun kar, yollardaki sürücülere zor anlar yaşattı. Kar nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karla kaplanan yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Son Dakika! Yola çıkacaklar dikkat! Peş peşe gelen uyarıların ardından Ankara ve İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Haber Yorumları (1)
ADG: ne kadar abartıyorsunuz sanırsın diz boyu kar yağdı
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