Baharda erkeklere kıyafet önerileri Bahar aylarında kıyafetlerini yenilemek isteyen erkeklere giyim markası Altınyıldız Classics'ten öneriler geldi.

Bahar aylarında kıyafetlerini yenilemek isteyen erkeklere giyim markası Altınyıldız Classics'ten öneriler geldi.

Markadan mevsim geçişinin yaşandığı bu dönemde erkeklere tavsiyeler şöyle;

"Bahar aylarında kendimize en çok sorduğumuz sorulardan biri de "Ne giysem?" oluyor. Havaların değişken seyir hali nedeniyle karar vermek zorlaşıyor. Ne giysem ki diye kararsız kaldığınız bahar havalarında Altınyıldız Classics ceketler; lacivert, beyaz, gri, siyah ve haki renk seçenekleriyle, şıklığı ve rahatlığı aynı anda sunmayı başarıyor. Farklı ortamlara uyum sağlayabilen Altınyıldız Classics'in yazlık montları da kimi zaman serin kimi zaman yağmurlu havalar için ideal. Trendleri kendi çizgisinde başarıyla yorumlayan Altınyıldız Classics'in 2020 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'na ait yazlık montlarından en uygun olanını seçerek bahar aylarını rahat geçirebilirsiniz"

- İstanbul

Kaynak: DHA