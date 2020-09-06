Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü Bir arkadaşının teknede düzenlenen doğum günü partisine katılan genç oyuncu Bahar Şahin, fotoğraf çekmek isterken 15 bin TL değerindeki son model telefonunu denize düşürdü. Oyuncu karaya ayak basar basmaz yeni bir telefon aldı.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Bahar Şahin'e katıldığı doğum günü partisi pahalıya patladı.

KARAYA AYAK BASAR BASMAZ YENİ TELEFON ALDI

Tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı'nın haberine göre: Genç oyuncu arkadaşları ile birlikte Fenerbahçe'den tekneyle Boğaz'a açıldı ve yakın bir dostunun doğum gününü kutladı. Bir ara teknenin ucuna kadar giden Bahar Şahin, selfie çekmek isterken elindeki 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü. Şoke olan oyuncu, karaya ayak basar basmaz telefon almaya koştu. Hemen yeni bir telefon alan Şahin, başka bir hafızada daha sakladığı numaralarını ve fotoğraflarını cihaza yeniden yükletti.