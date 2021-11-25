Bahar öğretmene hüzünlü veda

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'da ücretli öğretmenlik yaptığı Akhisar ilçesine bağlı Dağdere Mahallesi İlkokulu'ndan Gördes'in Fundacık Mahallesi'ndeki evine dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Bahar Zeybek, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla kardeşleri tarafından okuldan alınan ve yaşadıkları Fundacık Mahallesi'ne 200 metre kala beton mikseriyle kafa kafaya çarpışan otomobilin içinde hayatını kaybeden 23 yaşındaki ücretli sınıf öğretmeni Bahar Zeybek, Gördes'in Fundacık Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Genç öğretmenin cenazesi helallik alınmak üzere evinin önüne getirildiği sırada ailesi ve köylülerin feryatları yürekleri dağladı. Aile yakınlarından bazıları fenalık geçirirken, helallik alınmasının ardından genç öğretmenin cenazesi Fundacık Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahar öğretmen dualarla toprağa verildi. Cenazeye Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, köy halkı ve ailesi katıldı.

Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybeden öğretmen Bahar Zeybek'in 4 yaşındaki kardeşi Özge Fatma Zeybek (4) de kazada ağır yaralanmıştı. Kazada ayrıca Musa Zeybek (19), Muhammet Zeybek (19) ve Osman Zeybek (14) de yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Gördes Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen 4 yaşındaki kızın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - MANİSA