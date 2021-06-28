Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, Sedat Peker'le ilgili çok konuşulacak bir yorumun altına imza attı. "Günümüzde YouTuber Sedat Peker Dubai'de otelde kalıyor" diyen Bahar Candan'ın Peker'e YouTuber demesi sosyal medyada dalga konusu oldu.

Onur Gökhan Gökçek'in YouTube'da sunduğu Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen programına ablası Nihal Candan ile birlikte konuk olan Bahar Candan, organize suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker için dikkat çeken bir yorum yaptı.

PEKER'E "YOUTUBER" DEDİ

Candan, otelde kalmasının doğal olduğunu anlatırken "Bir kere otelde tek kalan kızlar biz değiliz. Gossip Girl'de Serena otelde kalıyordu, günümüzde YouTuber Sedat Peker Dubai'de otelde kalıyor, otelde kalanlar yalnızca biz değiliz" dedi.

DAHA ÖNCE DE SADECE PEKER'İ TAKİP EDİYORDU

Candan'ın Sedat Peker için 'YouTuber' demesi sosyal medyada alay konusu oldu. Bahar Candan daha önce de Instagram hesabında herkesi takipten çıkarıp yalnızca Peker'i takip etmesiyle gündem olmuştu.