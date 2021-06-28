Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu

Haberler.com - Haberler | Magazin

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, Sedat Peker'le ilgili çok konuşulacak bir yorumun altına imza attı. "Günümüzde YouTuber Sedat Peker Dubai'de otelde kalıyor" diyen Bahar Candan'ın Peker'e YouTuber demesi sosyal medyada dalga konusu oldu.

Onur Gökhan Gökçek'in YouTube'da sunduğu Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen programına ablası Nihal Candan ile birlikte konuk olan Bahar Candan, organize suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker için dikkat çeken bir yorum yaptı.

PEKER'E "YOUTUBER" DEDİ

Candan, otelde kalmasının doğal olduğunu anlatırken "Bir kere otelde tek kalan kızlar biz değiliz. Gossip Girl'de Serena otelde kalıyordu, günümüzde YouTuber Sedat Peker Dubai'de otelde kalıyor, otelde kalanlar yalnızca biz değiliz" dedi.

DAHA ÖNCE DE SADECE PEKER'İ TAKİP EDİYORDU

Candan'ın Sedat Peker için 'YouTuber' demesi sosyal medyada alay konusu oldu. Bahar Candan daha önce de Instagram hesabında herkesi takipten çıkarıp yalnızca Peker'i takip etmesiyle gündem olmuştu.

Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Ozan Tufan Yiğit Şardan Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 22:36:31. #1.16#

title