Bahar Candan'ın aylık alışveriş bütçesi şaşırttı
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Bahar Candan'ın aylık alışveriş bütçesi şaşırttı

16.11.2020 19:04 | Son Güncelleme: 16.11.2020 19:09
Bahar Candan'ın aylık alışveriş bütçesi şaşırttı

Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 22 yaşındaki Bahar Candan, 'Doya Doya Moda' programına yarışmacı olarak katıldı. Candan'ın aylık alışveriş bütçesi herkesi şaşırttı

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla şöhrete kavuşan Bahar Candan, Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı oldu.

BAHAR'I Tİ'YE ALDILAR

Doya Doya Moda yarışmacıları sette Bahar Candan ile dalga geçerek ona ünlü olmadığını ve çabuk eleneceğini söyledi. Candan'ı ti'ye alan yarışmacılara Candan ise yanıt vermedi.

AYLIK 300 BİN LİRA HARCIYOR

Alışverişini tamamlayan yarışmacılar makyaj odasında karşı karşıya makyajlarını yaparken, dış ses Bahar Candan'ın aylık alışveriş bütçesini de açıkladı. Dış ses konuşmasında "Aylık alışveriş bütçesi bazen 100 bin bazen de 200 yüz bin lira harcıyor. Kimi aylar ise bu harcama 300 bin liraya kadar çıkıyormuş" dedi.

Bunu duyan yarışmacılar, "Burası Doya Doya Moda programı! Burada 500 TL alışveriş yap da görelim" dediler.

Kaynak: Snob Magazin

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