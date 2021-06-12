Bahar Candan'dan Aleyna Tilki'ye kavgada söylenmeyecek sözler

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, "Keko ve maço erkek istiyorum" diyen Aleyna Tilki'yi hedefine koydu. Çok sert ifadeler kullanan Candan, "Bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük kekosu sensin" dedi.

Aleyna Tilki, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. İbrahim Selim'e konuşan Aleyna Tilki hayalindeki erkeği tarif ederken, "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak" ifadelerini kullanmıştı.

"GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK KEKOSUN"

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan, Aleyna Tilki'yi hedef alan açıklamalar yaptı. Snob Magazin'e konuşan Bahar Candan, "Aleyna sen bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük kekosusun. Senin çıkacağın adam sana entelektüel zevkler katmalı. Hatta o kişi mümkünse seni İngilizce öğrenmek için Amerika yerine sanatsal aktivitelerin bol, diskoların az olduğu bir ülkeye yollasın. Bu sayede sanatını geliştirebilirsin" ifadelerini kullandı.

"ŞEYMA'NIN İZİNDEN GİDEN ALEYNA"

Sözlerini sürdüren Candan, "Hem maçoyu falan boş ver sen! Eğitimli ve üniversite mezunu olmak şart. Şeyma Subaşı'nın izinden giden Aleyna Tilki ve onun gibiler, başka ülkeye çok meraklıysanız üniversiteyi bitirip gidin. Bari size beyin göçü desinler" diyerek polemiğin fitilini ateşledi.