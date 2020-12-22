Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti
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Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti

22.12.2020 20:16 | Son Güncelleme: 22.12.2020 20:29
Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan son olarak da Doya Doya Moda'da ekranlara geri dönen Bahar Candan, paylaşımlarıyla takipçilerinin ağzını açıkta bırakıyor. Vücudunun tüm hatlarını belli eden beyaz taytıyla video çeken Candan'a tepki yağdı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla şöhret olan Bahar Candan, yıllar sonra Doya Doya Moda programına katıldı. Ekranlara geri dönen Candan yaptığı her paylaşımla olay olmaya devam ediyor.

TAYTI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bahar Candan kaldığı otelin banyosunda çektiği video ile şoke etti. Banyoda dans eden Candan'ın giydiği tayt tartışma konusu oldu.

"HER YERİNİ GÖRMEK ZORUNDA MIYIZ"

Tüm vücut hatlarını belli eden beyaz taytıyla ayna karşısında dans eden Candan'ın görüntüsüne tepki yağdı. Pek çok takipçi "Her yerini görmek zorunda mıyız" yorumunda bulundu.

Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti
Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti
Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti
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