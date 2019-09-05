Bahamalar'da en az 20 can alan Dorian Kasırgası ABD'ye ulaştı
Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Üçüncü kategorideki kasırga ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston bölgesinde etkili olmaya başladı
05.09.2019 09:08
Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.
Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands, yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle 7 olarak açıklanan ölü sayısının 20'ye çıktığını ve sayının daha da artmasından endişe duyulduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com