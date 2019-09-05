Bahamalar'da en az 20 can alan Dorian Kasırgası ABD'ye ulaştı

Bahamalar'da en az 20 can alan Dorian Kasırgası ABD'ye ulaştı

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Üçüncü kategorideki kasırga ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston bölgesinde etkili olmaya başladı

05.09.2019 09:08
Bahamalar'da en az 20 can alan Dorian Kasırgası ABD'ye ulaştı

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.


Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands, yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle 7 olarak açıklanan ölü sayısının 20'ye çıktığını ve sayının daha da artmasından endişe duyulduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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