Bahadınlı gençlerden ölen arkadaşları adına park
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Bahadınlı gençlerden ölen arkadaşları adına park

Bahadınlı gençlerden ölen arkadaşları adına park
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesine, Bahadın Gençlik Kolları tarafından 20 yaşında ölen arkadaşları Melisa Aktürk adına park yapılıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesine, Bahadın Gençlik Kolları tarafından 20 yaşında ölen arkadaşları Melisa Aktürk adına park yapılıyor.

Bahadın Gençlik Kolları Derneği Başkan Yardımcısı Ertuğrul Kuru, AA muhabirine, bir süre önce kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat eden arkadaşları Melisa Aktürk adına beldede park yapımına başladıklarını ifade etti.

Parka "Melisa Aktürk Gençlik Parkı" adının verileceğini aktaran Kuru, "Bahadın Belediyesi tarafından bağışlanan Hürriyet Mahallesi Bayır mevkisinde 1,5 dönümlük bir arsa üzerine yapılacak projemiz, daha çok gençlik merkezi şeklinde olacak. İçerisinde kütüphane, satranç, müzik ve tiyatro salonu, önünde bir dinleti ve söyleşi alanı bulunacak. Genç arkadaşlarımızın önerileriyle projemizi özgün grafiti çalışmalarıyla donatacağız ve buraya arkadaşımız Melisa'nın adını vereceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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