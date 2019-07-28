Karabük'te, Bahaddin Gazi'yi Anma ve Dede Yaylası Şenlikleri gerçekleştirildi.

Bahaddin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı ile Karabük Belediyesince düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte, Bahaddin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Küçük'ün açılış konuşmasının ardından vakıf üyesi Kemal Özdemir faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Program, geleneksel pilav ikramıyla sona erdi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı İsmail Bayata, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşul temsilcileri, vakıf yöneticileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA