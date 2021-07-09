Bagram Hava Üssü'nü teslim alan Afgan komutan İHA'ya konuştuTuğgeneral Mir Asadullah Kohistani: "Bagram Üssü'nde aktif bir radar sistemi de kaldı"
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Bagram Hava Üssü'nü teslim alan Afgan komutan İHA'ya konuştuTuğgeneral Mir Asadullah Kohistani: "Bagram Üssü'nde aktif bir radar sistemi de kaldı"

Bagram Hava Üssü'nü teslim alan Afgan komutan İHA'ya konuştuTuğgeneral Mir Asadullah Kohistani: 'Bagram Üssü'nde aktif bir radar sistemi de kaldı'
İhlas Haber Ajansı / Sultan Faizy - Haberler | Politika

- Bagram Hava Üssü'nü teslim alan Afgan komutan İHA'ya konuştu Tuğgeneral Mir Asadullah Kohistani: "Bagram Üssü'nde aktif bir radar sistemi de kaldı" Afganistan'da ABD askerlerinin ayrıldığı Bagram Hava Üssü'nü teslim alan Tuğgeneral Mir Asadullah Kohistani, "Bagram Üssü'nde lojistik...

- Bagram Hava Üssü'nü teslim alan Afgan komutan İHA'ya konuştu

Tuğgeneral Mir Asadullah Kohistani:

"Bagram Üssü'nde aktif bir radar sistemi de kaldı"

KABİL - Afganistan'da ABD askerlerinin ayrıldığı Bagram Hava Üssü'nü teslim alan Tuğgeneral Mir Asadullah Kohistani, "Bagram Üssü'nde lojistik ekipmanlar, askeri ve sivil araçlar kaldı. Askeri ya da sivil amaçlı kullanım için birkaç bina var. Aktif bir radar sistemi de kaldı" dedi.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Fawad Aman, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada tüm ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında yer alan Bagram Askeri Hava Üssü'nü tahliye ettiğini duyurmuştu. ABD'nin ülkedeki en büyük üssünü Afgan hükümet birliklerine teslim ettiğini bildiren Aman, "Tüm koalisyon ve ABD birlikleri dün gece saatlerinde Bagram Hava Üssü'nden ayrıldı. Üs, Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri'ne devredildi. ANDSF, üssü koruyacak ve terörle mücadelede kullanacak" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından Afgan makamlarının ABD'li askerlerinin sessizce üssü terk ettiklerini açıklaması gözleri bir kez daha Bagram Hava Üssü'ne çevirdi.

Üssü teslim alan Tuğgeneral Mir Asadullah Kohistani, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bagram Üssü'nde lojistik ekipmanlar, askeri ve sivil araçlar kaldı. Savunma Bakanlığı tarafından organize olacak. Çok modern bir hastane, tüm eşyalarıyla hem de yakıt depoları kaldı. Bunların yanı sıra askeri ya da sivil amaçlı kullanım için birkaç bina var. Aktif bir radar sistemi de kaldı" ifadelerini kullandı.

"Üsse 2 bin Afgan gücü yerleşti"

Bagram Üssü'nde görev yapan Afgan subayı Azizullah ise, "Bagram Üssü için herhangi bir tehdit yok, yaklaşık 2 bin Afgan güvenlik gücü yerleşti ve güvenliğini sağlıyor. Herhangi bir tehdit yok, olması durumunda da karşılık vermeye hazırız" dedi.

Bagram Üssü, ABD için "teröre karşı mücadele" sembolü, Taliban için bir "işkence merkezi" ve üsse lojistik destek sağlayan yüzlerce Afgan vatandaşı için "gelir kaynağı" olarak görülüyor. ABD Başkanı Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekilmeye başlayacağını ve sürecin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

Bagram Hava Üssü'nü teslim alan Afgan komutan İHA'ya konuştuTuğgeneral Mir Asadullah Kohistani: 'Bagram Üssü'nde aktif bir radar sistemi de kaldı'
Bagram Hava Üssü'nü teslim alan Afgan komutan İHA'ya konuştuTuğgeneral Mir Asadullah Kohistani: 'Bagram Üssü'nde aktif bir radar sistemi de kaldı'
Bagram Hava Üssü'nü teslim alan Afgan komutan İHA'ya konuştuTuğgeneral Mir Asadullah Kohistani: 'Bagram Üssü'nde aktif bir radar sistemi de kaldı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sultan Faizy

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Bagram Hava Üssü'nü teslim alan Afgan komutan İHA'ya konuştuTuğgeneral Mir Asadullah Kohistani: "Bagram Üssü'nde aktif bir radar sistemi de kaldı" - Haberler
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