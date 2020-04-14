Bağlar Belediyesi kenteki yolları asfaltlıyor Bağlar Belediyesi, Karacadağ'ın bazalt taşından ürettiği sıcak asfalt ile kenteki yolları asfaltlamaya başladı.

Bağlar Belediyesi, Karacadağ'ın bazalt taşından ürettiği sıcak asfalt ile kenteki yolları asfaltlamaya başladı.

Belediye, "Panik yok. Tedbir var, hizmet var" sloganı ile yeni yılın ilk asfaltını cadde ve sokaklara döktü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışma yürüten ekipler sosyal mesafeye özen gösteriyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, koronavirüs salgını ile mücadeleye devam ederken, diğer hizmetleri de aksatmamaları gerektiğini belirtti.

Ürettikleri asfalt ile cadde ve sokaklarda çalışmalara başladıklarını dil getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs ile mücadelemizi aralıksız, kararlı ve üst düzeyde devam ettiriyoruz. Asfalt çalışmamızı da bu önlemleri en etkin şekilde alarak başlatmış bulunmaktayız. Bizim için kendi çalışanlarımızın ve milletimizin sağlığı her şeyden önce gelir. Tabi öbür taraftan da hayat devam ediyor. Panik yapmadan, tedbir alarak hizmetleri sürdürmemiz gerekiyor. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz asfalt plent tesisinde dünyanın en kaliteli sıcak asfaltı ham maddesi olan Karacadağ bazaltından asfalt üretiyoruz. Türkiye'de bu kalitede asfalt üreten ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Yılda 600 bin ton kaliteli asfalt ürettiğimiz tesisimiz sayesinde inşallah Bağlar'ı bu anlamda ihya edeceğiz. Çalışanlarımız bu görevi ifade ederken Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemleri alarak çalışıyor."

Kaynak: AA