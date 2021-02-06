Bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu
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Bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu

06.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 06.02.2021 19:03
Bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, beyin kanaması teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Osman Erdem'in (51) bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hasta için umut oldu.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, beyin kanaması teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Osman Erdem'in (51) bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hasta için umut oldu.

Buharkent ilçesinde yaşayan Osman Erdem, geçen 27 Ocak'ta aniden fenalaştı. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdem'in beyin kanaması geçirdiği belirlenip, yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlandı. Erdem'in doktorların müdahalesine rağmen bugün sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti. Nazilli Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü tarafından ailesinden organ bağışı için izin istendi. Ailenin onayının alınmasının ardında nakle uygun bulunan karaciğeri ve böbrekleri ameliyatla alındı. Erdem'in karaciğeri İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi, sol böbreği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi, sağ böbreği de İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki uygun olan hastalara nakledilmek üzere gönderildi.


Bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu
Bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu
Bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu
Bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu
Bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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