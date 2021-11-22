Bağışıklık sisteminizi detoks ile güçlendirin

TheLifeCo'nun Wellness Program Yöneticisi Gonca Yarımer, kışın gelmesiyle beslenme alışkanlıkları, ruh hali ve metabolizmasını iyileştirmek isteyenlerin çözümü sağlık ve arınma programlarında bulduğunu söyleyerek, "Kovid-19'dan ölümlerin yüzde 89'u 10 kronik hastalıkla ilişkili. Kısa süreli detokslar ise bağışıklığı güçlendirmede önemli bir rol oynuyor" dedi.

Gonca Yarımer, "Soğuklar zayıflayan bağışıklık sistemimizi hastalanmaya karşı daha savunmasız hale getirdiği gibi havaların erken kararması ve güneş ışığı eksikliği bizi kış depresyonuna yaklaştırıyor. Bu aşamada TheLifeCo olarak kişilerin tüm ihtiyaçlarına hitap eden arınma ve yenilenme programlarımızla misafirlerimize özel çözümler sunuyoruz."

Arınma ve yenilenme programlarının kronik hastalıkların etkilerinin azalmasını sağladığını dile getiren Yarımer, "Programlarımız da özellikle pandemi döneminde sağlıklı yaşama geçiş için temel bir adım niteliği taşıyor. SPA, yoga, meditasyon, nefes terapisi, masaj ve fitness aktiviteleriyle programlarımızı misafirlerimizi zenginleştiriyor, pek çok konuda uzman desteğiyle misafirlerimizin bedensel ve zihinsel boyutta en yüksek potansiyellerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Detoks yapan tansiyon hastaların çoğunda, ilaç kullanımının bırakıldığını, kan basıncının normale döndüğünü, aynı şekilde şeker hastalarının çoğunun yine ilaç kullanımını bıraktığını ve şeker düzeylerinin 1-2 gün içinde normale döndüğünü görüyoruz" diye konuştu.

ŞEHİR YAŞAMININ STRESİNDEN KURTULMAK İSTEYENLER DETOKSU TERCİH EDİYOR

Bütünsel sağlık yaklaşımlarıyla kişinin kısa sürede yoğun ve etkin şekilde arınmasını sağlayan birçok program sunduklarını belirten Yarımer, program detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Şehrin stres ve kirliliğinden uzakta bir mola arayanlar için hazırladığımız programlarımızda; Master Detoks, Düşük Kalorili Beslenme, Ketojenik Beslenme, Yeşil Sıvı Detoks gibi birçok seçenek sunuyoruz. Süreci hızlandırmak için bu programlarımızı turbosonic titreşim terapisi, infrared sauna, luminette ışık terapisi, masaj terapileri ve daha birçok uygulamayla destekliyoruz. Programlar, misafirlerin ölçümlerinin yapılmasının ardından doktor konsültasyonuyla uzmanlar tarafından oluşturuluyor."

DETOKS PROGRAMLARI ÖZEL TAKVİYELER İLE DESTEKLENİYOR

Tüm programların özel takviyeler; psyllium, bentonite, probiyotik, vb ile desteklendiğini belirten TheLifeCo Wellbeing Wellness Programı Yöneticisi Gonca Yarımer, "Misafirlerimiz güne sabahın erken saatlerinde ferah ve iyot kokulu deniz havasında uzun bir yürüyüşle başlıyor. Ardından dinlemelerini sağlayan yoga ve meditasyon seansı geliyor. Yoga seanslarına katılım için daha önce yoga yapmış olmak gerekmiyor. Her seviyeden kişiye uygun seanslar eğitmen eşliğinde yapılıyor. Programlarımız sağlıklı yaşam tutkunlarının yaşam tarzına büyük katkı sağlayacak eğitim seansları, workshoplar, film gösterimleri ve belgesellerle destekleniyor" dedi.