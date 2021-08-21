Bağdat'ta, DEAŞ'ın Haşdi Şabi'ye saldırısında 4 kişi öldü
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Bağdat'ta, DEAŞ'ın Haşdi Şabi'ye saldırısında 4 kişi öldü

Bağdat'ta, DEAŞ'ın Haşdi Şabi'ye saldırısında 4 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak hükümeti, terör örgütü DEAŞ'ın dün Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısında 4 kişinin öldüğünü duyurdu.

Irak hükümeti, terör örgütü DEAŞ'ın dün Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısında 4 kişinin öldüğünü duyurdu.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'a bağlı Tarımiye bölgesindeki DEAŞ saldırısında dün Haşdi Şabi 12. Tugayı'na bağlı 4 unsurun öldüğü belirtildi.

Ölenler arasında komutan yardımcısının da bulunduğu kaydedildi.

Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırı kınanarak, saldırıda 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Saldırıya uğrayan tugayın İran'a yakınlığıyla bilinen Nuceba Hareketi mensuplarından oluştuğu ifade ediliyor.

DEAŞ, dün akşam geç saatlerde Tarımiye'deki Haşdi Şabi'ye saldırıda bulunmuştu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Terör örgütü DEAŞ, Bağdat'ta Haşdi Şabi'ye saldırdı
Terör örgütü DEAŞ, Bağdat'ta Haşdi Şabi'ye saldırdı
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