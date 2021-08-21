Bağdat'ta, DEAŞ'ın Haşdi Şabi'ye saldırısında 4 kişi öldü
Irak hükümeti, terör örgütü DEAŞ'ın dün Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısında 4 kişinin öldüğünü duyurdu.
Irak hükümeti, terör örgütü DEAŞ'ın dün Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısında 4 kişinin öldüğünü duyurdu.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'a bağlı Tarımiye bölgesindeki DEAŞ saldırısında dün Haşdi Şabi 12. Tugayı'na bağlı 4 unsurun öldüğü belirtildi.
Ölenler arasında komutan yardımcısının da bulunduğu kaydedildi.
Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırı kınanarak, saldırıda 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Saldırıya uğrayan tugayın İran'a yakınlığıyla bilinen Nuceba Hareketi mensuplarından oluştuğu ifade ediliyor.
DEAŞ, dün akşam geç saatlerde Tarımiye'deki Haşdi Şabi'ye saldırıda bulunmuştu.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp