Bağcılar'de yavru kerkenez kuşu bulundu
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Bağcılar'de yavru kerkenez kuşu bulundu

Bağcılar'de yavru kerkenez kuşu bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi görevlileri, ilçede bitkin vaziyette bulunan yavru kerkenez kuşunu koruma altına aldı.

Bağcılar Belediyesi görevlileri, ilçede bitkin vaziyette bulunan yavru kerkenez kuşunu koruma altına aldı. Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde iki aylık bakımın ardından uçma noktasına gelen kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bağcılar'da gelen ihbarda belirtilen adrese giden Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri yavru kerkenez kuşuyla karşılaştı. Bitkin halde bulunan yavru kerkenez, Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'ne götürüldü. Burada veteriner hekimlerin sağlık kontrolünden geçirilen minik kuş, koruma altına alındı. Özenli bir besleme ve bakımdan geçen kerkenez, personelin de ilgi odağı oldu. 2 ay sonucunda büyümesini tamamlayan ve uçma aşamasına gelen kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Beslenmesi yasak olan yırtıcı kerkenez kuşunun doğaya salınacağı belirtildi.

Doğal ortamına bırakılacak

Yavru kuşun durumunun iyi olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Yunus Giray Özarslan, "Kerkenez kuşu 2 ay misafirimiz oldu. Muayenelerinden beslenmesine kadar her şeyiyle alakadar olduk. Bu tür kuşların beslenmesi yasak olduğu için ilgili görevlilere teslim ettik. Onlar da doğal ortamına bırakacaklar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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