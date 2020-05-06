Bağcılar'daki bir iş yerinde yangın çıktı

Bağcılar'da bir iş merkezindeki iş yerinin, spor malzemelerinin depolandığı bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bağcılar'da bir iş merkezindeki iş yerinin, spor malzemelerinin depolandığı bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi Yavuz Sultan Caddesi'ndeki iş yerinin bodrum katındaki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler depoyu sardı.

Durumu fark eden çalışanların ihbarı olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA