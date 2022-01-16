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Bağcılar'da apartmanın çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da apartmanın çatısı alev alev yandı Bağcılar'da 3 katlı bir apartmanın çatısı alev alev yandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da apartmanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Bağcılar'da 3 katlı bir apartmanın çatısı alev alev yandı. O anlar kameralara yansıdı. Yangında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 13.00 sıralarında Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 474 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında çatı alevlere teslim oldu. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangın esnasında bina içerisinde bir kişi hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yangın esnasında sokak üzerinde oluşan panik ise itfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından sona erdi. Yangın esnasında çatıdan yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. 1 kişinin yaralandığı yangın sonrası binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bağcılar'da apartmanın çatısı alev alev yandı

Bağcılar'da apartmanın çatısı alev alev yandı

Bağcılar'da apartmanın çatısı alev alev yandı

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İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Son Dakika Haberleri
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Bağcılar'da apartmanın çatısı alev alev yandı Bağcılar'da 3 katlı bir apartmanın çatısı alev alev yandı.

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