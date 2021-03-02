Bağcılar'da su borusu patladı yol göle döndü (1)
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Bağcılar'da su borusu patladı yol göle döndü (1)

02.03.2021 15:26 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:41
Bağcılar'da su borusu patladı yol göle döndü (1)

BAĞCILAR'da su borusu patladı.

BAĞCILAR'da su borusu patladı. Patlama nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Su dolan caddede ilerlemeye çalışan bir moto kurye oluşan çukura düştü. 

Saat 14.45 sıralarında Göztepe Mahallesi Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde içme suyu şebekesine ait su borusu patladı. Borudan fışkıran sular metrelerce yükseğe ulaştı. Cadde kısa sürede suyla dolarken, patlama nedeniyle yolda yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu. Araç sürücüleri göle dönen yol nedeniyle zor anlar yaşadı. 

MOTO KURYE ÇUKURA DÜŞTÜCadde üzerinde biriken sularda ilerlemeye çalışan bir moto kurye patlama nedeniyle oluşan çukura düştü. Motorcunun yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine gelen İSKİ ekipleri su akışını keserken, caddeye de güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapattı. Patlama nedeniyle bir süre cadde trafiğe kapalı kalırken, trafik yoğunluğu oluştu. 


Bağcılar'da su borusu patladı yol göle döndü (1)
Bağcılar'da su borusu patladı yol göle döndü (1)
Bağcılar'da su borusu patladı yol göle döndü (1)
Bağcılar'da su borusu patladı yol göle döndü (1)
Bağcılar'da su borusu patladı yol göle döndü (1)
Bağcılar'da su borusu patladı yol göle döndü (1)
Bağcılar'da su borusu patladı yol göle döndü (1)
Bağcılar'da su borusu patladı yol göle döndü (1)
Bağcılar'da su borusu patladı yol göle döndü (1)
Bağcılar'da su borusu patladı yol göle döndü (1)
Bağcılar'da su borusu patladı yol göle döndü (1)
Bağcılar'da su borusu patladı yol göle döndü (1)
Bağcılar'da su borusu patladı yol göle döndü (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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