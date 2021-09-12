Bağcılar'da saç ekimi sırasında ölüm iddiası

BAĞCILAR'da 28 yaşındaki İbrahim Gül saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Gül'ün cansız bedenini morgta ilk gören meslek Öğretmeni Dilek Özbek "Morgta kanlar içindeydi. Onu o halde gördüm ama bir gün önce boynuma sarılmıştı. Kefeninden kan sızmıştı. İyi ki görmüşüm onu çünkü hastane bize ameliyattan önce kalp krizi geçirdiğini söyledi ama öyle bir şey yok kan vardı" diye konuştu.

"SAÇ EKİMİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİĞİNDEN HABERİMİZ YOKTU"

"KEFENİNDEN KAN SIZMIŞTI"

"YANLIŞ TEDAVİ YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

İbrahim Gül'ün kesin ölüm nedeni otopsi raporunda sonra ortaya çıkacak. Gül'ün cenazesinin memleketi Şanlıurfa'ya götürüleceği öğrenildi.