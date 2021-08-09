Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, küçük yaştaki çocuğa karşı gerçekleştirilen istismar iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli A.M.'nin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Şüphelinin savunmasının alınmasının ardından cinsel istismar suçundan tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği ve tutuklanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

Olay

Dün saat 16.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir markette yabancı uyruklu A.M. adlı kişinin, küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ihbarı yapılırken, güvenlik güçleri konuyla ilgili çalışma başlatmış, gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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