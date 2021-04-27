Bağcılar'da komşusunu yakmaya çalışan öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
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Bağcılar'da komşusunu yakmaya çalışan öğretmenin ifadesi ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da 71 yaşındaki komşusunu eşarpla boğmaya çalışıp, yaktıktan sonra kolundaki bilezikleri gasp etme şüphesiyle tutuklanan kreş öğretmeni Gözde A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

Bağcılar'da 71 yaşındaki komşusunu eşarpla boğmaya çalışıp, yaktıktan sonra kolundaki bilezikleri gasp etme şüphesiyle tutuklanan kreş öğretmeni Gözde A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli suçlamaları kabul etmedi.

Bağcılar'da 71 yaşındaki komşusu Gülcemal Ç.'yi eşarpla boğmaya çalışıp, yaktıktan sonra kolundaki bilezikleri gasp eden şüpheli kreş öğretmeni Gözde A. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti. Şüpheli Gözde A.'nın Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadesi ortaya çıktı.

"DAMADI İLE ADIMI ÇIKARMIŞLAR"

Şüpheli Öğretmen Gözde A.'nın nöbetçi hakimlikte verdiği ifadesinde, "Atılı suçu kabul etmem mümkün değildir. Yapmadığım bir şeyle ilgili ne diyebilirim. Mağdurla daha önce küçük bir husumetimiz olmuştur. Damadı ile adımı çıkarmışlar. Bundan dolayı benden ve ailemden özür dilediler. Bu olay bu şekilde kapandı. Olay günü evimde annem, babam, kardeşim ve yeğenim ile birlikteydim. Biz ikinci katta oturuyoruz. Mağdurun bulunduğu daire ise dördüncü kattadır. Bir takım psikolojik problemlerim nedeniyle psikoloğa gittiğim doğrudur. İlaç kullanıyorum ancak ağır bir rahatsızlığım yok. Mağdurun neden benim adımı vermiş olduğunu anlamış değilim. Serbest bırakılmak istiyorum" yer aldı.

(Didem Köseoğlu/İHA)

Bağcılar'da komşusunu yakmaya çalışan öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
Bağcılar'da komşusunu yakmaya çalışan öğretmenin ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BAĞCILAR'DA KREŞ ÖĞRETMENİ, KOMŞUSU OLAN YAŞLI KADINI BİLEZİKLERİ İÇİN YAKTI
BAĞCILAR'DA KREŞ ÖĞRETMENİ, KOMŞUSU OLAN YAŞLI KADINI BİLEZİKLERİ İÇİN YAKTI
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