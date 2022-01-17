BAĞCILAR'DA DÜĞÜN MAGANDALARININ HAVAYA ATEŞ ETMESİ KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAĞCILAR'DA DÜĞÜN MAGANDALARININ HAVAYA ATEŞ ETMESİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da düğünün gelin alma merasimi sırasında bir maganda belinden çıkardığı silahla sokak ortasında havaya defalarca ateş etti.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da düğünün gelin alma merasimi sırasında bir maganda belinden çıkardığı silahla sokak ortasında havaya defalarca ateş etti.

Olay dün akşam saatlerinde Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünün gelin alma merasimi için sokağa araç konvoyu geldi. Gelinin otomobile bindiği sırada bir maganda belinden çıkardığı silahla sokak ortasında çevresindeki kalabalığa ve binaların penceresinden bakanlara aldırmadan havaya defalarca ateş etti. Başka bir magandanın silahı da havaya ateş edeceği sırada tutukluk yaptı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BAĞCILAR'DA DÜĞÜN MAGANDALARININ HAVAYA ATEŞ ETMESİ KAMERADA

Hafif ticari araç devrildi, aynı aileden 2 kişi öldü! Yaralılar ambulansı buz gibi havada böyle bekledi

Hafif ticari araç devrildi, aynı aileden 2 kişi öldü! Yaralılar ambulansı buz gibi havada böyle bekledi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

BAĞCILAR'da düğünün gelin alma merasimi sırasında bir maganda belinden çıkardığı silahla sokak ortasında havaya defalarca ateş etti.

title