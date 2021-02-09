BAĞCILAR'DA ÇATI UÇMA ANI KAMERADA

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle birçok yerde evlerin çatısı uçtu. Bağcılar'da düşen çatının o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobil sürücüsünün sokaktan geçtiği ve kıl payı çatının altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

İstanbul'da, yaşanan şiddetli fırtına nedeni ile birçok noktada çatılar yollara ve araçların üzerine uçtu. Bağcılar 348. Sokak'ta şiddetli fırtına nedeniyle kopan çatının o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatının düştüğü, o sırada bir kişinin otomobil ile sokaktan geçtiği ve çatının altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat BAYRAKTAR